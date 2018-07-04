РИАМО - 4 июл. Компания Leroy Merlin приняла решение отстранить от должности директора по PR и GR Галину Панину после того, как она опубликовала на своей странице в соцсетях пост о сожжении девушки в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Панина сообщила в своем Facebook-аккаунте о якобы произошедшей в Переделкине жестокой расправе над девушкой. По словам Паниной, основанным на информации от ее стажерки, российские футбольные фанаты сожгли девушку, празднуя победу национальной сборной в игре с Испанией. Комментаторов, которые не поверили в эту историю, пиарщица назвала «ватниками».

«Компания не разделяет позицию сотрудника, но при этом с уважением относится к его личному пространству. Мы понимаем, что пост мог оскорбить чувства многих людей, и приняли решение временно отстранить Галину от должности», ― сообщили в пресс-службе компании.

Сама Панина ранее заявила, что не считает свой пост дезинформацией, хотя лично расправу над девушкой в Переделкине не видела.