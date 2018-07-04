РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Жители Подольска смогут научиться создавать славянских кукол-оберегов «Неразлучников» в ходе мастер-класса, который пройдет в парке «Дубрава» 8 июля ко Дню семьи, любви и верности, сообщается в группе «Парк «Дубрава». Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска 8 июля пройдет мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В рамках программы горожане смогут посмотреть концерт с участием коллективов СДК «Надежда» и артистов разнообразных жанров, а также мастер-классы от СДК «Романцево». Так, в ходе мероприятия все желающие смогут научиться создавать славянских кукол-оберегов «Неразлучников» и обучиться лепке из глины», – говорится в сообщении.

Проводить мастер-классы будет специалист гончарной студии «Калина» Михаил Васильев, а также сотрудники Русского музея обрядов и быта. Начнется мероприятие в 16:00. Вход свободный. В случае плохой погоды мероприятие перенесется в ДК «Машиностроитель».