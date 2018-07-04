РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. Генеральный директор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», расположенной в Королеве, подал в отставку и покинет пост 3 августа, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос».

«Генеральный директор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию, он покинет свой пост через месяц – 3 августа 2018 года», – сказал представитель «Роскосмоса».

О том, кто сменит Владимира Солнцева на посту гендиректора «Энергии», пока не сообщается.

Владимир Солнцев – кандидат технических наук, академик Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского. Солнцев начал работу в ракетно-космической корпорации «Энергия» 1 августа 2014 года в должности временно исполняющего обязанности президента. С июня 2016 года – гендиректор «Энергии».