РИАМО - 4 июл. В настоящее время при строительстве метро в Москве задействуют 24 механические тоннелепроходческие машины, а также около 50 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Всего в городе 33 тоннелепроходческих щита. Из них в сооружении тоннелей на данный момент задействовано 24 комплекса. Остальные комплексы проходят санацию или готовятся к пуску», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что на строительстве метро в столице задействовано около 50 тысяч человек.

«Метростроение – один из приоритетов нашей деятельности. За последние годы жители около 30 районов города получили новые станции в шаговой доступности, и мы не намерены снижать темпов», – заявил заместитель мэра.

В течение ближайших трех лет в Москве планируется построить примерно 50 новых станций метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в Москве завершилась проходка левого перегонного тоннеля длиной почти один километр от станции «Косино» до станции «Улица Дмитриевского» Кожуховской линии метро.

В столице активно строят новый участок Калининско-Солнцевской ветки протяженностью около 14 километров. Он включает в себя станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

В материале отмечалось, что одновременный ввод сразу семи станций подземки состоится в Москве впервые за последние 20 лет.