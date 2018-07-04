РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Жители Подольска пожаловались на один из магазинов Подольска, грузовые машины которого мешают движению на улице Генерала Стрельбицкого, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой предпринять меры по недопущению остановок грузовиков на дороге. Он отметил, что у одного из магазинов на улице Генерала Стрельбицкого, дом 7 отсутствует специализированное место для отгрузки товара, тем самым машины стоят на проезжей части по два, а то и по три часа и мешают движению.

«Сотрудники Управления потребительского рынка администрации округа рассмотрели обращение с выездом на место. Информация, изложенная в обращении, была доведена до руководителя магазина. Также с ним была проведена разъяснительная беседа о сокращении времени перекрытия пешеходной зоны и проезжей части дороги у магазина при проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также об оптимизации графика поставок товаров с целью недопущения помех для пешеходов и обеспечения безопасности движения», – сказал начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин.

Он отметил, что в соответствии с правилами дорожного движения допускается подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда.