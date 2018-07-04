РИАМО - 4 июл. Житель Центрального округа Москвы провел разговор по городскому телефону длительностью в шесть часов, всего за первую половину текущего года москвичи проговорили более 6 миллиардов минут по городским телефонам, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Московская городская телефонная сеть».

МГТС проанализировала длительность и количество вызовов, совершенных абонентами со стационарных домашних телефонов за первую половину 2018 года, выяснив, что самый долгий разговор длился шесть часов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Самый долгой телефонный разговор, автором которого стал житель ЦАО, составил шесть часов, что примерно равняется времени – 5,5 часам – которое среднестатистический пользователь домашнего интернета МГТС проводит в сети», - говорится в сообщении.

За аналогичный период 2017 года автор самого долгого телефонного разговора совершил звонок длительностью в пять часов. Второй по длительности звонок составил пять с половиной часов и был совершен из Северного административного округа.

Третье место занял четырехчасовой телефонный разговор, исходящий из Восточного административного округа. Два последних москвича в прошлом году говорили по телефону меньше – два и полтора часа соответственно.

Всего этот период москвичи совершили и приняли около 840 миллионов вызовов и проговорили более 6 миллиардов минут или 100 миллионов часов или 4 миллиона суток или почти 11 лет. Средняя продолжительность телефонного разговора за выбранный период составила семь минут.

Чаще всего москвичи за первые шесть месяцев 2018 года звонили в Московскую, Нижегородскую области и Санкт-Петербург.

В среднем из одной квартиры в сеть выходят с 5,5 гаджетов: двух-трех смартфонов, планшета, ноутбука и телевизора. При этом впервые за последние два года москвичи провели в мессенджерах и за интернет-серфингом столько же времени, сколько и за просмотром онлайн-видео, которое ранее было лидером по времени интернет-сессий.