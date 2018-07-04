РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. В среду в подмосковном Красногорске 14 сотрудникам Госавтоинспекциии вручили грамоты и благодарности на торжественном собрании в честь Дня ГИБДД, сообщила «РИАМО в Красногорске» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск Алла Ершова.

В торжественном собрании, посвященном 82-й годовщине образования Госавтоинспекции России, приняли участие сотрудники и руководители, а также ветераны отдела ГИБДД Красногорска. Награды наиболее отличившимся сотрудникам вручил заместитель начальника отдела Сергей Милованов.

«Десять сотрудников отдела ГИБДД удостоены грамот управления МВД по городскому округу Красногорск, четверо – благодарностей от Главного управления МВД России по Московской области. Одному госинспектору присвоено очередное звание – капитан полиции. Еще троим представитель Красногорского отделения Всероссийского общества автомобилистов вручил памятные подарки», – сообщила Ершова.

Праздничный концерт сотрудникам Госавтоинспекции подарили воспитанники детских садов Красногорска.