РИАМО - 4 июл. Температура в выходные в Москве и Подмосковье повыситься до 25 градусов, сообщил РИАМО в среду синоптик Гидрометцентра России.

«Потепление ожидается в выходные, в субботу и воскресенье днем ожидается плюс 20-25 градусов, а в понедельник плюс 24-29 градусов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в минувшие ночи температура в Московском регионе была на 0,8 градуса ниже нормы.

Прохладная погода продержится до пятницы. В четверг ожидается плюс 18-23 градуса, в пятницу плюс 21-23 градуса. В ночные часы - 10-12 градусов выше ноля.

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