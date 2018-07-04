РИАМО - 4 июл. Более 40 тысяч болельщиков, посмотревших матч Колумбия – Англия на стадионе «Спартак» в Москве, воспользовались городским транспортом после завершения игры, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Матч одной восьмой финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Колумбии и Англии прошел вечером 3 июля. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. По итогам серии пенальти путевку в четвертьфинал завоевали англичане.

«После игры между сборными Колумбии и Англии транспортом воспользовалось 40,6 тысячи человек, болельщики покинули территорию стадиона за 55 минут. Это лучший результат по стадиону «Спартак». Большая часть матчей позади, и мы действуем по схеме, которую наработали во время предыдущих игр – болельщики покидают территорию стадиона организованно и без задержек», – сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В частности, 38 тысяч человек уехали на метро и МЦК, 2,2 тысячи воспользовались бесплатными шаттлами S3 до станции метро «Сокол», часть болельщиков выбрала такси, чьи машины перевезли 400 пассажиров.

«Сейчас проходит самый важный этап чемпионата мира – матчи на вылет. Игра может продолжаться более двух часов, поэтому в дни поздних матчей мы продляем работу городского транспорта, чтобы болельщики могли до конца досмотреть игру на стадионе или фан-фесте, а потом комфортно и быстро добраться домой. Так, сегодня метро, МЦК, бесплатные шаттлы и 45 маршрутов наземного транспорта работали до трех часов ночи», – добавил Ликсутов.

Следующая игра в Москве состоится 11 июля в 21:00 на стадионе «Лужники». В этот день транспорт также будет работать до трех часов ночи.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.