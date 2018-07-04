РИАМО (МЫТИЩИ) – 4 июл. Пожарные потушили возгорание в строении в городском округе Мытищи, в результате пожара пострадали люди, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду около 02:51 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Мытищи, улица Центральная, дом 47.

«В 04:18 (4 июля – ред.) – ликвидация пожара. Есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлекли шесть единиц техники и 18 человек.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

«В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного 101», – заключается в сообщении.