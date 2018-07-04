РИАМО - 4 июл. Столичные власти согласились с продлением сроков строительства электроподстанции «Мневники» на западе города до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 28 июня 2018 года согласилась с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Береговой проезд, владение 4/6, строение 10 (ЗАО) для строительства и реконструкции электроподстанции 220 кВ «Мневники» до 31 декабря 2019 года», - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, комиссия согласилась продлить сроки исполнения обязательств АО «ОЭК» по проектированию, строительству, а также вводу в эксплуатацию электроподстанции.

«Штрафные санкции к АО «ОЭК» применяться не будут», - уточнил Тимофеев.