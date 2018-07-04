РИАМО – 4 июл. Обязательная всероссийская проверочная работа (ВПР) по английскому языку ждет всех выпускников школ в России в 2018-2019 учебном году, пишет в среду газета «Известия».

«Пока все регионы дали возможность поучаствовать во всероссийской проверочной работе по иностранному языку своим выпускникам на добровольной основе. Следующим шагом будет внедрение в 2018–2019 году этой процедуры, обязательной для всех. Она никак не влияет на аттестат, но обязательна, и позволит нам оценить уровень подготовки тех ребят, которые не изучали язык углубленно», - заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Экзамен будет обязательно включать устную речь и письменную. В разделе «Письмо» действующего ЕГЭ будет два задания. Ученик должен ответить на вопросы о том, как провел каникулы, какую книгу прочитал, затем должен задать вопросы другу.

«Второе задание называется - развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение». Это и не западное эссе, и не наше родное сочинение. Оно довольно сложное, это задание уровня B2. Предлагается высказывание, например: «Экзамены мотивируют школьников и студентов», - рассказала в свою очередь вице-президент Национального объединения преподавателей английского языка Мария Вербицкая.

Ученик должен согласиться или не согласиться, дать аргументы, высказать иную точку зрения, привести аргументы сторонников и дать свой контраргумент.

«Обязательность экзамена будет стимулом и мотивацией не только для учителей и администрации школы, но и для учащихся. Они будут понимать, что их обязательно проверят на срезах и в конце обучения. Сейчас сама общественная ситуация, цифровая экономика подвигают нас к изучению иностранных языков», - считает Вербицкая.

С ней согласна и заместитель руководителя департамента иностранных языков НИУ ВШЭ Ирина Резанова. Она считает, что школьники знают правила, но, когда дело доходит до употребления правила в контексте, у них недостаточно умений манипулировать ими в речи.

«В учебниках, которыми мы в основном пользуемся, дают ситуации, оторванные от реальной жизни. У детей возникает вопрос, где применять сложное время, сложную грамматическую конструкцию. В учебнике ответов нет, даются вырванные из контекста правила», - заявила она.

По словам Решетниковой, ФИПИ и Рособрнадзор много лет борются с подходом многих школьников и их родителей, что к экзамену нужно готовиться.

«Родители должны понять: если процесс обучения контролируется ими, если они в контакте с учителем, то готовиться не нужно ни к чему — нужно просто учиться с 1 по 11 класс, а не только с 1 сентября по 31 мая в 11 классе пытаться освоить всю школьную программу», - сказала она.

По ее словам, им необходимо осознать, что иностранный язык — это обязательный предмет, который предстоит не просто сдавать, но и использовать в жизни. А главная задача министерства — обеспечить равные условия всем.