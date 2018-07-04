РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В подмосковных Люберцах до 2020 года заработают два детских сада, один в Томилине – на 360 мест, второй – на северо-востоке горокруга в микрорайоне Самолет – на 120 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выданы разрешения на строительство двух дошкольных образовательных учреждений в городском округе Люберцы. Один из детских садов будет возведен в поселке Томилино и будет рассчитан на 360 детей. Второе учреждение на 120 мест построят в рамках застройки территории жилого микрорайона в северо-восточной части Люберец. Завершение строительства первого объекта планируется в 2019, а второго – в 2020 году», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Он уточнил, что ввод в эксплуатацию двух новых детских садов позволит создать в данном муниципальном образовании 480 мест для дошкольников. Оба дошкольных образовательных учреждения будут реализованы в рамках реализации адресного перечня объектов образования, капитальное строительство которых осуществляется за счет внебюджетных средств.