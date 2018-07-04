РИАМО - 4 июл. Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие города-организаторы чемпионата мира-2018 являются самыми гостеприимным, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса.

Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.

«По данным исследования Tvil.ru, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Екатеринбург признаны самыми гостеприимными городами ЧМ-2018 для туристов. По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял 1 место, набрав 32% голосов. На 2 месте – Москва (14% голосов). На 3 месте – Сочи (12% голосов)», – говорится в сообщении.

В первой пятерке самых гостеприимных для туристов городов ЧМ-2018 также Казань (9% голосов) и Екатеринбург (8% голосов). В первую десятку вошли Самара (7% голосов), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Волгоград – по 5% голосов и Калининград (3% голосов).

По данным FIFA, более 2,5 миллионов человек посетили матчи чемпионата мира 2018 по футболу.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.