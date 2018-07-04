РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Экстремалы из Подольска, которые отправились на квадроциклах в экспедицию по Республике Карелия, планируют на обратном пути посетить заповедник Толвоярви, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель клуба «Bizon» Кирилл Бородин.

Члены подольского клуба любителей мототехники «Bizon» неоднократно совершали экспедиции по городам России. В мае 2017 года они отправились на квадроциклах по городам Краснодарского края. Также они регулярно участвуют в гонках на квадроциклах и в городских мероприятиях. В нынешнем году экстремалы отправились в экспедицию «Загадочная Карелия». Из Подольска они стартовали поочередно с 27 по 28 июня и до республики добирались на автомобилях. На маршрут экспедиции они вышли 1 июля. Они посетили город Суоярви, поселок Гимолы, водопад Белые мосты, различные озера и многое другое.

«Вчера (3 июля - ред.) мы поднялись на гору Воттоваара и преодолели еще около 100 километров нашего пути. Сегодня (4 июля - ред.) мы уже выдвигаемся в обратную сторону нашего маршрута (начальную точку экспедиции - ред.) с небольшими изменениями в маршруте. По пути планируем посетить не менее живописные и красивые места этого края, в частности в наших планах посещение заповедника Толвоярви», – сказал Бородин.

Он отметил, что подольские экстремалы обошлись без поломок и инцидентов. В целом экспедиция проходит согласно плану. В общей сложности они преодолели около 400 километров, а обратный путь займет несколько дней.

Территория «Толвоярви» расположена в пределах административного района Суоярви на границе с Финляндией. Из всех водоемов в основном здесь преобладают озера. Помимо этого, заповедник расположен на двух типах среднего таежного ландшафта. В них обитают представители среднетаежной фауны: бурый медведь, заяц-беляк, волк, лисица, куница, белка, рысь, глухарь, лось. Встречаются северные звери: росомаха и северный олень.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером экспедиции.