РИАМО - 4 июл. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвел лен посевной, или лен обыкновенный, растение выращивают ради получения масла, ткани, а также для медицинских и кулинарных целей, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Лен посевной, или лен обыкновенный, (Linum usitatissimum) семейства Льновых расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» – растение можно увидеть в Саду лекарственных трав и получить детальную информацию на обзорных экскурсиях в выходные дни», – говорится в сообщении.

Лен примечателен многочисленными тонкими корешками, стеблем высотой более 1 метра и бледно-голубыми цветками с пятью лепестками. Сейчас его возделывают в умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америки, а также в Северной Африке. В Россию растение попало из Азии. В X–XI веках крестьяне возделывали лен на масло и волокно, платили им подати и оброк. В начале XX века он потерял товарную ценность в силу появления более долговечных тканей.

Лен выращивают ради получения масла, ткани, а также для медицинских и кулинарных целей. Волокно получают из стеблей, масло (для технических целей и пищи) – из семян. Кроме того, питательные маски из льна делают кожу гладкой.

Проростки семени льна съедобны и обладают легким пряным вкусом. На севере Индии семена льна жарят, измельчают в порошок и едят с вареным рисом и солью.

Лидеры по производству льна – Россия, Китай, Канада, Индия, Великобритания, США, Казахстан, Эфиопия, Украина, Аргентина.