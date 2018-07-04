РИАМО - 4 июл. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предоставил в Избирательную комиссию Московской области подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований для регистрации кандидатом на губернаторские выборы в сентябре, передает в среду корреспондент РИАМО.

Выдвинутые кандидаты на должность губернатора Московский области обязаны собрать и представить в Мособлизбирком подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований, то есть пройти так называемый муниципальный фильтр.

«Документы все подготовил, сдал, муниципальный фильтр в том числе. Планы у нас - строить сильное, здоровое, чистое Подмосковье. Сейчас мы очень активно встречаемся в разных территориях с жителями, рассказываем о своей программе, слушаем наказы, проблемы, которые беспокоят людей, и стараемся, чтобы все они вошли в программу наших приоритетных действий», - сказал Воробьев журналистам.

По словам председателя Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной, на данный момент Избирательная комиссия Московской области получила документы на регистрацию кандидатами от представителей трех партий.

«В настоящее время идет второй этап, если можно так сказать, период регистрации кандидатов. Прием документов от региональных отделений политических партий мы осуществляем завтра до 18 часов. На сегодняшний день документы на регистрацию в Избирательную комиссию Московской области подали три отделения политических партий», - сказала Хаймурзина журналистам.

Она уточнила, что документы подали выдвинутый от областного отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин, выдвинутый от регионального отделения «Партии Роста» Борис Надеждин и выдвинутый от подмосковного отделения «Единой России» Андрей Воробьев.

«Сегодня нас уведомили еще две политические партии, мы ждем в течение дня представителей регионального отделения КПРФ и регионального отделения партии «Альянс зеленых». И на завтра мы имеем уведомление, что завтра с утра у нас будет подавать документы на кандидата региональное отделение партии ЛДПР», - добавила Хаймурзина.

После подачи документов начинается период проверки представленных подписей в поддержку выдвижения кандидатов. До 15 июля предполагается сформировать список кандидатов, которые действительно претендуют на то, чтобы избираться на должность губернатора Московской области.

Решением Избирательной комиссии Московской области установлено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Подмосковья должно быть собрано и представлено 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области.

Кандидат на должность губернатора Московской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов не менее чем в 51 муниципальном районе и городском округе региона.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.

В Избирательную комиссию Московской области поступили документы от следующих кандидатов: Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного отделения партии «Единая Россия»; Лилия Белова - выдвинута от регионального отделения партии «Альянс зеленых»; Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Также выдвинут Константин Черемисов от Московского областного отделения КПРФ; Николай Дижур - от подмосковного отделения партии «Яблоко»; Кирилл Жигарев - от регионального отделения ЛДПР; Борис Надеждин - от регионального отделения «Партии Роста»; Владимир Рязанов - от Московского областного отделения партии «Коммунисты России».

От регионального отделения партии «Родина» в Московской области выдвинут Максим Шингаркин; от регионального отделения партии «Партия народной свободы» («Парнас») - Алексей Дуленков.