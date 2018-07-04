РИАМО - 4 июл. Прохладная и дождливая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в среду, за день может выпасть почти 15% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня над Центральной Россией нависнет североатлантический циклон, из-за чего с северо-запада потянутся более густые облака, прольются дожди (до 13 миллиметров, или почти 15% месячной нормы), и температурный фон окажется на 4-5 градусов ниже своей климатической нормы», - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 0,4 миллиметра осадков.

В среду днем в Москве и Подмосковье будет преобладать облачная погода, во второй половине дня временами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 17-19 градусов, по области – 15-20 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже нормы.