РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. Более 800 участников из 85 регионов РФ 10 и 11 июля съедутся на первый форум добровольных поисково-спасательных отрядов в Красногорск, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив.

С 10 по 11 июля Центр поиска пропавших людей при поддержке Агентства стратегических инициатив, уполномоченного при президенте России по правам ребенка и правительства Московской области проведут I всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. Площадкой проведения станет Дом правительства Московской области, расположенный в Красногорске.

«В работе форума примут участие более 800 человек из 85 регионов России – представители крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти (МЧС, МВД, следственный комитет, министерства образования и связи) и бизнеса, представители региональных добровольных поисково-спасательных отрядов», – говорится в сообщении.

Целью мероприятия станет привлечение внимания общественности к проблеме поиска пропавших людей. Планируется обсудить вопросы устранения барьеров при взаимодействии добровольцев с органами власти, а также формирования единой методической базы пропавших людей с равным доступом для волонтеров и профильных ведомств.

«Проблема взаимодействия между волонтерами и ведомствами при осуществлении поисково-спасательных работ стоит на сегодняшний день достаточно остро. На площадке форума мы детально обсудим вопросы совместной деятельности всех заинтересованных сторон и выработаем определённые механизмы, технологии по усовершенствованию процесса поиска. Четкое структурирование взаимодействия всех участников поисковых мероприятий обеспечит эффективность поиска и увеличит шансы на спасение людей», – сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Участники форума обменяются опытом региональных добровольных поисково-спасательных отрядов и лучшими практиками поиска пропавших людей. Одной из ключевых тем форума станет обсуждение вопроса создания ресурсных центров по обучению добровольцев поиску пропавших людей в регионах России.