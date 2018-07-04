РИАМО - 4 июл. Во время пожароопасного периода в Подмосковье более 1,3 тысячи спасателей и добровольцев ведут разъяснительную работу с населением в части соблюдения правил пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Профилактические рейды проводятся в частном жилом секторе, СНТ, в многоквартирных жилых домах. В ходе обходов сотрудники надзорных органов проводят инструктажи», - говорится в сообщении.

В частности, местным жителям рассказывают о правилах содержания территории, соблюдении требований пожарной безопасности в быту, о важности оборудования жилых помещений, частных строений автономными пожарными извещателями и первичными средствами пожаротушения. Жители получают базовые знания о действиях во время пожара, об оказании помощи пострадавшим.

Также спасатели предупреждают о том, что нельзя сжигать траву и разводить огонь в не предназначенных для этого местах. Данные действия расцениваются как административные нарушения, за которые нарушители несут ответственность.

«Благодаря профилактическим мероприятиям ежегодно сокращается число погибших во время пожаров – в 2017 году сохранено на 96 человеческих жизней больше, чем в 2016 году. В первом полугодии 2018 года сохранено 19 жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отмечается в материале.