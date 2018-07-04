РИАМО - 4 июл. На улице Полбина в Юго-Восточном округе Москвы опрокинулась бетономешалка, из-за ДТП движение по улице было полностью перекрыто, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«На улице Полбина опрокинулась бетономешалка, задев несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», - говорится в сообщении.

В аккаунте добавляется, что из-за аварии движение по улице Полбина было полностью перекрыто. На данный момент движение уже восстановили.