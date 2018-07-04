РИАМО – 4 июл. По данным Федерации автовладельцев России, около 76% АЗС недоливают бензин, в результате мошенничества реальная стоимость бензина на некоторых АЗС может составлять 55 рублей за литр вместо 44-45 рублей, передает в среду Газета.ru.

«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС», — говорится в сообщении.

По данным федерации, в среднем на заправках недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный обнаруженный недолив составил 19%.

Также отмечается, что на большинстве АЗС качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

В ФАР подчеркнули, что недолив топлива является не только обманом потребителя, но и способом недобросовестной конкуренции.

«Недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента», — заявил сотрудник Федерации автовладельцев России.