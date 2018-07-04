РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске неизвестные сливают бензин и крадут номера с автомобилей в горокруге, сообщил «РИАМО в Подольске» один из пострадавших.

«Я живу в микрорайоне Кузнечики и за прошедшую неделю (25 июня – 1 июля – ред.) у меня уже два раза слили бензин с автомобиля, который стоял за домом 23 на улице 43 Армии. Подобный инцидент произошел не так давно и на станции «Подольск». Помимо этого, неизвестные воруют номера автомобилей, в частности у меня сняли номер с переднего бампера», – сказал пострадавший.

Он отметил, что подобные инциденты происходили и с другими жителями микрорайона. По словам мужчины, бензин слили и у его соседей.