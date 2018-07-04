РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. Участники туристического клуба «Абрис» из подмосковного Королева покорили гору Казбек, они подняли на его вершину флаг города, сообщается в аккаунте администрации городского округа в Instagram.

«Четверо участников туристического клуба «Абрис» из Королева покорили самый восточный пятитысячник Кавказа – гору Казбек», – говорится в сообщении.

Гора Казбек расположена на границе России и Грузии. Это потухший вулкан, последнее извержение которого датировано 650 годом до нашей эры. Высота горы – 5033,8 метров.