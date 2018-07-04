РИАМО - 4 июл. Пожилого мужчину, который пропал в Лотошинском районе Подмосковья, обнаружили мертвым в лесу, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Информация о пропаже мужчины 1934 года рождения поступила в МЧС вечером 30 июня.

«Третьего июля 2018 года в 19:05 в ходе проведения поисковых работ в лесном массиве около деревни Пеньи было найдено тело потерявшегося мужчины без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Известно, что пожилой человек вышел из дома в Лотошинском районе в неизвестном направлении и не вернулся. Мобильного телефона у мужчины при себе не было.