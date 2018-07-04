РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. Коммунальные службы Королева с 26 июня по 2 июля устранили 39 засоров канализации, также они отремонтировали восемь колодцев, сообщил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов в своем аккаунте в Instagram.

«На прошедшей неделе, с 26 июня по 2 июля, ресурсоснабжающими организациями ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть» выполнен текущий ремонт 105 метров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения, ликвидировано 39 подстоев канализационных колодцев, на сетях водопровода и канализации отремонтировано 8 колодцев», – написал Каганов.

После проведения земляных работ коммунальщики восстанавливают территорию вокруг. За указанный срок было восстановлено 413 квадратных метров асфальтового покрытия, 620 квадратных метров газонного покрытия, 34 бордюрных камня.

Сообщить о проблемах с канализацией можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.