РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 4 июл. В подмосковном Жуковском 8 июля пройдет фестиваль «Движение», который впервые объединит спортивные и творческие площадки, специально для участников проведут турниры по футболу и BMX, автомобильные гонки, игры в большие шахматы и уличную дженгу, мастер-классы и детскую анимацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Торжественное открытие фестиваля начнется в 13:00 на сцене у входа в парк культуры и отдыха. Основные праздничные мероприятия пройдут в спорткомплексе «Метеор», на площади у мемориала «Вечный огонь», а также в скейт-парке на Гарнаева.

«Подрастающему поколению необходимо прививать идею здорового образа жизни. Именно поэтому в День молодежи мы решили сделать упор на спорт. Отсюда и пошло название фестиваля, ведь спорт – это движение, а движение, как известно, жизнь», – сказала начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями администрации горокруга Юлия Сошкина.

По ее словам, на стадионе «Метеор» пройдет футбольный турнир с участием молодежных команд из Жуковского и других городов. Также в спорткомплексе пройдут соревнования по волейболу и стритболу, а профессионалов BMX соберет скейт-парк на Гарнаева. Любители активного отдыха попробуют себя в уличных играх: большие шахматы, дженга, лабиринт, настольный теннис. Игровые площадки расположатся при входе в парк культуры и отдыха.

«Фестиваль удобен тем, что все активности находятся в одном месте. Жителям достаточно прийти к парку и найти развлечение по душе. А определиться с выбором помогут волонтеры, которые будут раздавать листовки с программой мероприятий, информировать гостей и отвечать на вопросы. Работа волонтеров на общегородском празднике – это тоже новшество для Жуковского. Они обеспечат жителям максимальный комфорт», – отметила Сошкина.

Организаторы фестиваля позаботились о творческой составляющей праздника. Площадь у «Вечного огня» будет наполнена мастер-классами, розыгрышами и выставками от местных студий и предприятий. Здесь можно найти развлечение на любой вкус: изготовление поделок, шоу мыльных пузырей, фотозона, рисование на песке, аквагрим. Для самых маленьких заработает детская зона в летней читальне парка.

В конце вечера для всех присутствующих пройдет концерт, который начнется в 19:00 на сцене у входа в парк культуры и отдыха. После выступления творческих коллективов Жуковского на сцену в 20:00 выйдет популярная певица Юлия Коган. Бывшая солистка группы «Ленинград» исполнит зажигательные песни.