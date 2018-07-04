РИАМО - 4 июл. Количество «стобалльников» по ЕГЭ в Подмосковье уже превысило 500 человек, обработка экзаменационных работ по двум предметам еще продолжается, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«На сегодняшний день 524 подмосковных школьника получили максимальную оценку по результатам ЕГЭ. Это хороший результат. В прошлом году в Московской области насчитывалось 323 «стобалльника». Окончательные результаты сдачи ЕГЭ станут известны в ближайшее время», – сказала Забралова.

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена завершился 2 июля. В настоящий момент идет обработка экзаменационных работ по физике и иностранному языку.

Как напомнила министр образования Московской области Марина Захарова, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с прошлого года в регионе каждому учителю, выпускники которого получили 100-бальный результат по ЕГЭ, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей.

«Одним из показателей эффективности системы школьного образования является не только высокие баллы по ЕГЭ, но и в целом конкурентоспособность выпускников. В этом году десять подмосковных школ вошли в сотню лучших школ России по этому показателю, и наш регион занимает уверенное второе место в этом рейтинге», – отметила Захарова.