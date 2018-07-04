РИАМО – 4 июл. Киностудия «Союзмультфильм» расторгла соглашение с ГК «Регионы», которая строит на юге Москвы парк развлечений «Остров мечты», посчитав условия сотрудничества невыгодными, сообщает РБК.

«Остров мечты» строится в Нагатинской пойме. Парк общей площадью 292 тысячи квадратных метров будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и подземную автостоянку. Центральным ядром станет крытый тематический парк «Остров мечты». Ранее предполагалось, что на его территории разместится парк «Союзмультфильма», и героям отечественных мультфильмов отдадут более половины тематических зон.

«Персонажи «Союзмультфильма» не будут использоваться в тематическом развлекательном парке «Остров мечты», и сама киностудия перестала быть партнером проекта. Это следует из последней доступной презентации группы «Регионы», - говорится в сообщении.

В «Союзмультфильме» изданию подтвердили данную информацию, пояснив, что лицензионное соглашение от 2016 года было подписано «на крайне невыгодных и дискриминационных для киностудии условиях». В частности, соглашение не предусматривало ежегодный гарантированный лицензионный платеж за использование мультперсонажей, в отличие от контрактов с зарубежными правообладателями.

«По лицензионному соглашению ГК «Регионы» должна была отчислять «Союзмультфильму» 3% от продаж игрушек по мотивам персонажей киностудии на территории тематического парка «Остров мечты». При этом контракт закрывал «Союзмультфильму» все лицензионные категории, связанные с тематическими парками, а также уличными мероприятиями с использованием ростовых кукол», - отметила директор по юридическим вопросам киностудии Наталья Сигачева.

В публикации уточняется, что партнерами парка развлечений «Остров мечты» остаются Sony Pictures Consumer Products и Viacom International Media Networks.

По данным на конец мая, монолитные работы в досуго-развлекательной и тематической зонах парка развлечений «Остров мечты» были выполнены на 85-90%, завершить строительство планировалось во втором квартале 2019 года.

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