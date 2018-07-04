РИАМО - 4 июл. Состояние уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, которая была госпитализирована после ДТП, оценивается как средней тяжести, сообщил РИАМО в среду представитель справочной службы института Склифосовского.

«Потяева находится в больнице, в состоянии средней тяжести», - сказал собеседник агентства.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева 28 июня пострадала в дорожной аварии на проспекте Мира в Москве, в результате ДТП она попала в больницу.