РИАМО - 4 июл. В рамках новой программы «Умный город» в Москве собираются внедрять искусственный интеллект во все отрасли городского хозяйства, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Одно из отличий новой программы «Умный город» от «Информационного города» — внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все отрасли городского хозяйства. Простой пример — получение госуслуг. Пока все обращения от населения, в том числе поданные в электронном виде, рассматриваются специалистами. В будущем людям будет помогать машина. Это позволит давать горожанам ответы на простые вопросы, не требующие личного вмешательства, в течение нескольких минут в любое время суток», - сказал глава департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев.

Он отметил, что в прошлом году возможности искусственного интеллекта успешно протестировали для выявления у пациентов рака легких.

«Врач проводил осмотр больного, беседовал с ним, назначал анализы и другие исследования, а машина анализировала всю полученную информацию. В итоге у нескольких пациентов болезнь была обнаружена на самой ранней стадии, где доктор мог ее не заметить», - добавил Ермолаев.

По его словам, благодаря помощи машины, освободившиеся время специалист может потратить на повышение квалификации, совершенствование своего мастерства.

«Искусственный интеллект создается для того, чтобы помочь человеку, взяв на себя рутинную, статистическую работу, а не затем, чтобы заменить его. Машина, к примеру, никогда не поговорит по душам с пациентом, для выздоровления которого важна в том числе и эмоциональная составляющая. Кроме того, робот может и не знать всех нюансов и вместо того, чтобы помочь человеку, попавшему в сложную ситуацию, скажет: «Ты здоров», - сказал Ермолаев.