РИАМО - 4 июл. По уровню развитию цифровых технологий российская столица входит в топ-10 мировых лидеров, в частности, высокую оценку ЕМИАС дали и члены жюри премии MobileGov World Summit 2017, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Москва уже прочно вошла в десятку мировых лидеров по уровню развития цифровых технологий. В 2017 году международная аудиторская компания PwC проводила масштабное исследование под названием «Будущее близко: индекс готовности городов». Российская столица заняла третье место из десяти в общем рейтинге городов по степени инфраструктурной готовности и пятое место по уровню социальной готовности», - сказал глава департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев.

Он отмети, что в направлении «Виртуальные сервисы» Москва стала первой благодаря проекту «Активный гражданин». В 2016 году в другом исследовании PwC — «От Москвы до Сан-Паулу» — столица заняла первое место по таким показателям, как уровень технологической готовности, доступ в интернет в школах, качество широкополосного доступа в интернет и использование информационного-коммуникационных технологий (ИКТ).

«Форум интеллектуального сообщества включил наш город в число семи финалистов конкурса на звание самого умного города мира в 2017 году. Победителей из 380 кандидатов отобрали по уровню развития информационных технологий и их внедрения в повседневную жизнь горожан. Наряду с Москвой почетный статус получили еще шесть городов — Эдмонтон и Грей Каунти (Канада), Мельбурн и Ипсвич (Австралия), Цзяи и Таоюань (Тайвань)», - добавил Ермолаев.

По его словам, в Москве эксперты отметили проект «Московская электронная школа» (МЭШ) и Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Высокую оценку ЕМИАС дали и члены жюри премии MobileGov World Summit 2017. Проект правительства Москвы занял первое место среди более чем ста заявок.

«Другая разработка, портал «Наш город», была отмечена в исследовании PwC «Города, управляемые данными» в 2016 году как одна из крупнейших мировых систем по сбору обращений по вопросам благоустройства и городского хозяйства. Так что Москва уже стала как минимум одной из цифровых столиц мира», - сказал глава департамента информационных технологий города Москвы.

Кроме того, он отметил, что мобильный интернет в Москве более чем в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке и Лондоне.