РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Заместитель начальника управления МВД России по городскому округу Подольск Любовь Помогалова проведет прием граждан 19 июля, задать вопросы смогут все желающие, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника подольской полиции, подполковник внутренней службы Любовь Помогалова проведет прием жителей округа 19 июля. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу, которое находится на Революционном проспекте, дом 84.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)763-02-59. На личном приеме может присутствовать член общественного совета, образованный УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления.