РИАМО - 4 июл.Кандидат в мэры Москвы, лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий обратился в Мосгоризбирком с просьбой продлить для него срок сбора подписей из-за «форс-мажорных обстоятельств», сообщает РИА Новости.

Мосгоризбирком завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы 2 июля. Документы на регистрацию комиссия принимала до вечера 3 июля. Троицкий приехал в избирком с просьбой продлить для него срок сбора подписей из-за «форс-мажорных обстоятельств».

«Мы начали сбор подписей, собрали 37 тысяч от москвичей и 110 от муниципальных депутатов. Но сегодня (3 июля – ред.) произошло ЧП — на территорию нашего участка забрался Джигурда, облил бензином строение, где находились подписи, и поджег. Была организована погоня, но он сел в машину без номеров и умчался. Сегодня мы сдаем оставшиеся подписи, из около 300-400. В связи с форс-мажорными обстоятельствами прошу предоставить мне еще 45 дней на сбор подписей взамен сгоревших. Или зарегистрировать меня кандидатом как погорельца», — сказал Паук.

Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут ответил, что избирком зарегистрирует и рассмотрит соответствующее заявление от Троицкого.

Сам актер и шоумен Никита Джигурда привез в Мосгоризбирком около 20 коробок с подписями в поддержку своей кандидатуры на пост мэра столицы. Кандидат приехал к зданию комиссии на «ДжигурдаМобиле» в сопровождении шотландского оркестра в килтах и с волынками.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября, всего на них выдвинулись 32 человека.