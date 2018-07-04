РИАМО - 4 июл. Водоемы в Воскресенском районе и Электростали признали непригодными для купания, в то же время жители Подмосковья смогут искупаться в Истринском водохранилище, в озере во Фрязине, реке Сестре в Клину, в карьере в Дзержинском и в Клязьминском водохранилище, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«На 25 июня 2018 года управлением Роспотребнадзора по Московской области, в соответствии со статьей 18 федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выдано <…> четыре отрицательных санитарно-эпидемиологических заключения на использование водного объекта (озеро Белое, озеро Островное (Воскресенский муниципальный район); водоем Южное, водоем Юбилейное (Электросталь)», - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Подмосковью Ольга Микаилова.

Она также отметила, что по состоянию на то же число ведомством выдано семь положительных заключений.

«Выдано семь санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов в целях купания, занятий спортом и отдыха санитарным нормам и правилам на водные объекты (озеро Большое в Фрязине; Истринское водохранилище, база отдыха «Истра»; Истринское водохранилище, ООО «Истра Менеджмент»; река Сестра, Клин; карьер ЛГОК, Дзержинский; Клязьминское водохранилище (деревня Троицкое); Клязьминское водохранилище (деревня Хлебниково)», - добавила Микаилова.

В соответствии со статьей 18 федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водных объектов в оздоровительных и рекреационных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.