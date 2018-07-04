РИАМО – 4 июл. На интернет-портале правовой информации размещен подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, согласно которому вырастает размер пошлин за выдачу загранпаспорта и водительских прав нового образца, сообщает Газета.ru.

«Согласно новому закону, пошлина на получение загранпаспорта нового поколения вырастет с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Также вырастет пошлина за выдачу загранпаспорта гражданам моложе 14 лет, с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей», - отмечается в материале.

Пошлина на получение водительского удостоверения вырастет с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Закон вступит в силу через месяц после опубликования.