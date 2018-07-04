РИАМО - 4 июл. Столичная полиция задержала вандала, который нанес надпись на памятник футболисту Федору Черенкову около стадиона «Спартак», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что перед началом матча Колумбия – Англия на стадионе «Спартак» английский фанат написал на памятнике легендарному футболисту Федору Черенкову слово «England». После матча надпись стерли.

«По факту нанесения надписи на памятник около стадиона «Спартак» полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.

Матч одной восьмой финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Колумбии и Англии прошел вечером 3 июля на столичном стадионе «Спартак». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. По итогам серии пенальти путевку в четвертьфинал завоевали англичане.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.