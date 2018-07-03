РИАМО - 3 июл. В олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в подмосковных Химках 4 июля откроют отделение велоспорта, запись в группы откроется в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Торжественная церемония пройдет 4 июля при поддержке Федерации велосипедного спорта Московской области. Открытие нового отделения позволит готовить будущих чемпионов сразу в трех олимпийских дисциплинах: шоссейном велоспорте, bmx-classic и bmx-freestyle. Занятия будут бесплатными, а тренировать юных спортсменов будет заслуженный мастер спорта Иван Мищенко», - говорится в сообщении.

Почетными гостями мероприятия станут президент Федерации велоспорта Московской области Александр Щербаков, генеральный директор «РОСДИЛЕР-ЭЛЕКТРО» Алексей Шеховцов, Мищенко и многие другие.

Набирать в секцию будут ребят в возрасте от 10 до 22 лет, а запись в группы через сайт госуслуг откроется в сентябре.