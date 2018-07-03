РИАМО - 3 июл. Перехватывающую парковку построят в рамках губернаторской программы «Удобная парковка» в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«В рамках реализации областной программы «Удобная парковка» в микрорайоне Подрезково в Химках ведется строительство перехватывающей парковки. Порядка 50 дополнительных машино-мест появится вблизи железнодорожной станции «Новоподрезково», - говорится в сообщении.

В этом году в микрорайонах городского округа появится более 3 тысяч дополнительных машино-мест. В настоящее время на территории микрорайона создано более 500 машино-мест.

«За пять лет в городском округе было создано более 20 тысяч парковочных мест. В этом году в рамках реализации программы наибольшее количество машино-мест появится по улицам Бабакина, Новозаводской и Чапаева. Припарковаться там смогут сотни автомобилей, а по улице Овражной будет обустроена парковка на 1,5 тысячи машин», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Планируется, что к 2023 году на территории городского округа количество парковочных мест увеличится до 26 тысяч машино-мест.