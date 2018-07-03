РИАМО - 3 июл. Перед чемпионатом мира по футболу-2018 лучшие мировые футбольные судьи приняли участие в Кубке арбитров FIFA, во время которого опробовали систему видеоповторов VAR (video assistant referee), первое место в турире занял ФК «Химки», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В преддверии чемпионата мира по футболу-2018, с 5 по 13 июня, лучшие футбольные судьи планеты приняли участие в беспрецедентном и уникальном мероприятии – Кубке арбитров FIFA. В турнире, прошедшем на стадионе «РЖД-Арена», приняли участие восемь команд из Московской области», - говорится в сообщении.

В соревновании участвовали подмосковные команды: ФК «Химки», ФК «Сатурн» (Раменское), ФК «Витязь» (Подольск), ФК «Знамя труда» (Орехово-Зуево), ФК «Долгопрудный», ФК «Пересвет» (Домодедово), ФК «Коломна» и команда училища олимпийского резерва из Егорьевска («УОР-5»). Главная цель турнира состояла в необходимости опробовать на практике систему видеоповторов VAR.

Победителем турнира стал ФК «Химки», второе место – у «УОР-5», третьим стал «Пересвет».

«Мы рады тому, что самые передовые технологии из мира футбола были опробованы на командах из Московской области. И что наши команды судили лучшие арбитры мира, такие как Феликс Брых, Сергей Карасев, Равшан Ирматов. Это прекрасный опыт. Надеюсь, что клубы из Подмосковья еще не раз поучаствуют в событиях такой важности», - прокомментировал итоги турнира министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Несмотря на все кажущиеся плюсы использования системы, FIFA долгое время тестировала нововведение в неофициальном режиме.

«Система видеоповторов VAR – одно из самых концептуальных нововведений в правилах футбола за всю историю игры. В прошлом году Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес ряд принципиальных изменений, в которых введение системы видеоповторов VAR стало как наиболее важным из них, так и наиболее дискуссионным», - отмечается в сообщении.

Технический элемент имеет возможность помочь главным арбитрам в принятии решений по четырем противоречивым моментам: при забитых голах, удалениях, пенальти и определении степени вины футболиста, который должен получить наказание.