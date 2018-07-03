РИАМО - 3 июл. В столичном районе Кузьминки на стене одного из гаражей появилось граффити, на котором изображены болельщики с матча чемпионата мира по футболу Россия-Испания, которых пользователи соцсетей назвали «талисманами» игры.

Фотографию граффити разместил в Instagram автор рисунка — пользователь alexart214. На граффити изображены трое болельщиков в кокошниках с FAN ID, которые сосредоточенно едят шаурму.

Граффити появилось на стене гаража в районе Кузьминки.

Эта троица болельщиков – двое мужчин и одна женщина – стали популярны после матча Россия – Испания. Во время показа игры в эфире федеральных каналов, зрители заметили необычных болельщиков на трибунах. Троица стала своеобразным «талисманом» победы сборной России в матче.

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.