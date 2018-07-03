РИАМО - 3 июл. Строительство жилого дома, возводить который начали еще в сентябре 2016 года, возобновили в Одинцовском районе, сейчас ведутся строительно-монтажные работы, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Одинцовском районе на Можайском шоссе в деревне Мамоново возобновлено строительство жилого дома с помещениями социального назначения», - говорится в сообщении.

Возведение двух секций 1-4 и 1-5 было начато в рамках второй очереди в сентябре 2016 года. С апреля 2017 года в связи с финансовыми сложностями застройщика работы были приостановлены, проведены мероприятия по консервации объекта.

После извещения от застройщика о изменении сроков окончания работ, Главгосстройнадзор откорректировал программу проведения проверок. В настоящее время возобновлены строительно-монтажные работы.

«Участники строительства приводят строительную площадку в соответствие с проектом организации строительства, на стройобъект завозится строительный материал, ведутся работы по устройству монолитных конструкций», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, площадь 2-секционного дома переменной этажности (12-22) со встроенными помещениями социального назначения составит 12,17 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 128 квартир, среди которых: 32 однокомнатных, 64 двухкомнатных, 32 трехкомнатных.

Плановый срок завершения работ - первый квартал 2019 года. Застройщиком дома выступает ЗАО «Соцпромстрой». Финансирование – средства инвестора.