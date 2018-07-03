РИАМО - 3 июл. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с экстренной посадкой самолета в столичном аэропорту «Внуково», сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, во вторник самолет авиакомпании ООО «Ай Флай», выполнявший рейс Даламан-Москва, экстренно приземлился в международном аэропорту «Внуково» по причине срабатывания датчика уровня гидравлической жидкости. В результате инцидента пострадавших нет.

«Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.