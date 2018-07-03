РИАМО – 3 июл. Журнал Time опубликовал список людей, которые оказывают наибольшее влияние на социальные сети и являются крупнейшими ньюсмейкерами, в перечень вошли 25 человек, сообщает Газета.ru.

«В списке оказались представители шоу-бизнеса, популярные блогеры, политики и общественное движение. Журнал выбрал и тех, чье влияние оценивается как положительное, и тех, кто вызвал недовольство и возмущение», - говорится в сообщении.

В 2018 году в список самых влиятельных людей в интернете вошли певица Рианна, модель Кайли Дженнер, 17-летняя певица Ариэль Мартин, известная под псевдонимом Baby Ariel, активисты из Паркленда, которые выступают за ужесточение контроля над оборотом оружия, президент США Дональд Трамп, который часто публикует неоднозначные заявления в своем Twitter.

Помимо них, в числе самых влиятельных персон в интернете оказались рэпер Канье Уэст, корейская поп-группа BTS, Instagram-блогер Бизи Филиппс, женщины филиппинского движения #BabaeAko, шестилетний Youtube-блогер Райан, который в данный момент занимает восьмое место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире, по версии журнала Forbes, и другие.