РИАМО - 3 июл. В подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор» прошел традиционный турнир по легкой атлетике «Мемориал Знаменских-2018», спортсмены из Подмосковья смогли завоевать 18 медалей разного достоинства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Мемориал братьев Знаменских» - турнир, в котором обновляются не только личные достижения спортсменов, но и лучшие достижения в стране. 18 медалей на турнире – хороший показатель для подмосковных спортсменов. Желаю удачи подмосковной делегации на основном старте - чемпионате России по легкой атлетике, стартующем 19 июля в Казани», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

В активе подмосковных спортсменов 18 медалей, восемь из которых - золотые, четыре – серебряные и шесть - бронзовые.

Золото завоевали Тимофей Чалый (бег на 400 метров у мужчин с барьерами, показанное время – 50.28), Сергей Дубровский (в аналогичной дисциплине на 800 метров, время – 1:46,73 – личный рекорд), Данил Лысенко (прыжки в высоту у мужчин – 2,28 сантиметра), Денис Лукьянов (метание молота у мужчин – 75,20 сантиметра).

Помимо этого, золото досталось Дмитрию Тарабину (метание копья у мужчин – 79,67 метра), Екатерине Старыгиной (метание копья у женщин – 58,75 метра), Елизавете Царевой (метание копья – 73,22 метра), Елене Седовой (бег на тысячу метров у женщин – 32:45,94).

Серебряные награды завоевали Анастасия Николаева (бег на 100 метров с барьерами у женщин), Николай Орлов (метание копья у мужчин), Андрей Романов (метание молота у мужчин) и Сергей Дубровский (бег на 1500 метров у мужчин).

Бронзу завоевали Сергей Слюсаренко (метание копья у мужчин), Александр Добренький (метание диска у мужчин), Илья Мудров (прыжки с шестом у мужчин), Никита Адриянов (бег на 400 метров с барьерами у мужчин), Евгения Соловьева (толкание ядра у женщин), Алена Мамина (бег на 400 метров).

11-12 июля в Жуковском пройдет Кубок России по легкой атлетике.