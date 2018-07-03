РИАМО – 3 июл. Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве с начала чемпионата мира по футболу посетили свыше 40 тысяч болельщиков, которые имеют 30-процентную скидку, сообщает РИА Новости.

С начала чемпионата все обладатели паспорта болельщика могут посещать музей с 30-процентной скидкой.

«За этот период нас посетили более 80 тысяч человек, и из них более 40 тысяч - обладатели паспортов болельщика», - сказал директор музея Алексей Левыкин.

По его словам, летом музей перешел на особый режим работы: главные здания ГИМ открыты для посетителей с 10:00 до 21:00, а Покровский собор - с 10:00 до 18:00.

«Мы понимали, что приток людей к нам в музей будет гораздо выше, чем в любое другое время, хотя лето и туристической сезон, и мы привыкли к большому потоку посетителей», - добавил он.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи проводятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.