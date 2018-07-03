РИАМО - 3 июл. В РФ в 2018 году завершаются переходные положения о специальной оценке условий труда, работодателям напоминают, что уведомить работников об изменении условий труда необходимо сразу после утверждения отчета о специальной оценке условий труда, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции труда в Московской области.

«В 2018 году завершаются переходные положения о специальной оценке условий труда. Гарантии и компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда установлены статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса», — говорится в сообщении.

Уведомить работников об изменении условий труда необходимо сразу после утверждения отчета о специальной оценке условий труда. Если в связи с результатами спецоценки будут изменены условия труда работников (продолжительность рабочего времени, доплаты, дополнительные отпуска), а работники добровольно откажутся от заключения дополнительных соглашений, то уведомить нужно за 2 месяца.

Работников уведомляют о предстоящих изменениях в случаях, когда условия трудового договора меняются по причинам, которые связаны со сменой организационных или технологических условий труда.

Как добавляется в сообщении, обязательными для включения в трудовой договор, помимо прочих, являются условия труда на рабочем месте, гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте.

«В общем случае условия труда на рабочем месте необходимо отразить в трудовом договоре в соответствии с отчетом о спецоценке в порядке, предусмотренном статьей 72 Трудового кодекса, без предварительного уведомления», — уточняется в сообщении.

В случае, если на предприятии проведена спецоценка одного из рабочих мест и руководство вводит еще одну единицу по этому рабочему месту, второе аналогичное место, получается, не аттестовано. Например, аттестованное рабочее место освобождается через месяц, одно из рабочих мест убирается из штатного расписания, и в итоге остается одно рабочее место.

«Возможно ли ознакомить работника, поступившего на работу вторым, с картой СОУТ первого работника числом, когда ушел первый работник? Работать второй работник будет за столом первого работника. Ответ: вот с этой действующей картой СОУТ данного рабочего места вы обязаны сразу (при заключении трудового договора) ознакомить под подпись вновь принимаемого работника», — уточняется в сообщении.

На основании сведений данной карты нужно указать в трудовом договоре работника класс условий труда, а также гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда при наличии таковых.