РИАМО - 3 июл. Новую трехэтажную школу, рассчитанную на 550 учеников, построили в новом жилом микрорайоне в подмосковном Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано заключение о соответствии школе, построенной в микрорайоне Новая Деревня города Пушкино», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Образовательное учреждение возведено в новом жилом микрорайоне ЖК «Новое Пушкино». Рассчитана школа на 550 учащихся.

В трехэтажном здании школы разместились 22 учебных класса, физкультурные залы, актовый зал на 372 места, кружковые комнаты, кабинеты для групп продленного дня, библиотека, медицинский блок, кухонный блок с обеденным залом на 300 мест.

На прилегающей территории оборудованы зона отдыха и подвижных игр, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная. Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения.

Застройщиком является ООО «Флагман». Строительство осуществлялось за счет средств инвестора.