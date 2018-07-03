РИАМО - 3 июл. На Moscow Urban Forum-2018, который пройдет в столичном парке «Зарядье» 17 и 18 июля, выступят более 300 спикеров, регистрация на форум закрывается 11 июля, говорится в сообщении пресс-службы форума.

«Moscow Urban Forum-2018 объявил деловую программу: в восьми залах концертного зала парка «Зарядье» в течение двух дней выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации», — говорится в сообщении.

Крупнейший в мире урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Сессии деловой программы разделены на два дня и состоятся 17 и 18 июля. Регистрация на форум закрывается 11 июля.

«В рамках первого дня, тема которого — «Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации», будут затронуты вопросы текущих городских трансформаций, эффекты недавних изменений и задачи, которые необходимо решать уже сегодня. В рамках сессий будут освещены темы массового строительства жилья, развития общественного транспорта, благоустройства, масштабных инфраструктурных проектов», — добавляется в сообщении.

Вместе со спикерами форума участникам деловой программы предстоит выяснить, как изменился облик крупнейших быстрорастущих мегаполисов за последние 10 лет, как на их фоне выглядит Москва и каковы задачи и стратегии мегаполисов на следующие 5-10 лет.

Среди сессий первого дня форума: «Окно в Европу. Удалось ли Москве найти общий язык с иностранными архитекторами?», «Общественный VS личный. Хроники транспортной революции», «Исключение как правило. Как меняются подходы к городскому планированию», «Автобус на блокчейне, музей на big data. Технологии для города будущего» и другие.

«Мероприятия второго дня объединены темой «Город будущего. Отвечая на запросы человека». В центре повестки дня - развитие социальной инфраструктуры Москвы и крупнейших мегаполисов мира. Эксперты обсудят адаптацию пространственных решений и городской инфраструктуры к меняющимся требованиям - экономическим, экологическим, технологическим и культурным. В ходе дискуссий будут озвучены следующие вопросы: как меняются запросы людей к городу, как обеспечить устойчивое развитие мегаполисов, как будут выглядеть мегаполисы завтрашнего дня и как создать инклюзивную городскую среду в мегаполисе будущего», — уточняется в сообщении.

Как отметил программный директор форума Василий Аузан, программа мероприятия этого года, с одной стороны, смотрит на результаты, которых Москва добилась за последние 8 лет, анализирует эти изменения в глобальном контексте.

«Кроме того, мы попытаемся и для Москвы, и для других крупных мегаполисов нащупать повестку развития на будущее, в том числе поднимем темы, которые в Москве пока не получили серьезного звучания - экология, инклюзивность, новые показатели измерения городской жизни: здоровье, счастье. С другой стороны, с точки зрения спикеров и международных участников форум этого года — один из самых сильных. Нам повезло, что к нам едут несколько ведущих архитекторов современности, в том числе Рем Колхас, которого будет интервьюировать Владимир Познер», — добавил Аузан.

Генеральный директор MUF Денис Бойков рассказал, что «форум в том году посетит более 30 официальных делегаций, шесть мэров крупнейших мегаполисов, таких как Анкара, Мумбаи, Бейрут и другие».