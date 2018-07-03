РИАМО – 3 июл. Мать погибшей в ДТП беременной москвички Наталии Львовой потребовала от виновника аварии Михаила Исаханова выплатить 10 миллионов рублей за моральный ущерб, сообщает Газета.ru.

«В результате преступления мне причинен невосполнимый моральный и материальный вред. В целях обеспечения гражданского иска прошу наложить арест на движимое и недвижимое имущество Михаила Исаханова, а также на денежные средства, находящиеся на счетах банка», - говорится в документе, имеющемся у издания.

Следствие 29 июня признало Исаханова обвиняемым в совершении смертельной автоаварии. По версии следствия, молодой человек, управляя своим BMW 520 IA, не соблюдал необходимых мер предосторожности и выбрал скорость движения без учета характера и организации дорожного движения, которая не обеспечивала ему постоянного контроля за автомобилем.

«В результате маневра выехал за пределы проезжей части на тротуар, при возникновении опасности, которую он мог обнаружить, возможных мер к снижению скорости не принял, проявив тем самым преступную небрежность. На тротуаре он совершил наезд на 28-летнюю Наталию Львову и 44-летнюю Варвару Бойко, причинив им тем самым, своими действиями, по неосторожности телесные повреждения, от которых Львова скончалась», — уточняется в документе.

Расследование уголовного дела продолжается. Исаханову предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК России «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы. Но положение обвиняемого может измениться. Так, на судебном заседании следователь подтвердил, что Исаханов действительно отказался от теста на наркотики, объяснив это шоком об известии о гибели нерожденного ребенка, и прошел лишь проверку на алкоголь.